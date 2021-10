Dieser Sommer zeigte sich wettertechnisch nicht unbedingt von seiner schönsten Seite. Das spürte auch die Engstligenalp: Die Besucherzahlen lagen zwölf Prozent unter dem Fünfjahresschnitt. Trotzdem fokussiert sich das Bergbahnunternehmen auf die positiven Aspekte der auslaufenden Saison: «Nach dem verregneten Sommer wurden wir mit einem wunderschönen Herbst belohnt, der die geringen Besucherzahlen des Sommers zumindest teilweise kompensiert hat», meint Geschäftsführer Dominik Honegger.

Am 24. Oktober endet die Sommersaison. Nach einer kurzen Pause startet das Unternehmen am 18. Dezember in den Winterbetrieb mit Fondue, Schlaf-Iglus, Eisskulpturen und Wintersport. Das Fondue-Iglu öffnet bereits am Freitagabend, 17. Dezember. Plätze im Fondueoder Schlaf-Iglu sind ab sofort online…