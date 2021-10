Vom 27. September bis zum 1. Oktober 2021 führte MS Sports erneut das ALDI-Sportcamp in Frutigen durch. Das Programm wurde den Wünschen der Kinder angepasst.

In der Sporthalle Widi waren auch in den Herbstferien wieder Spiel und Spass angesagt. Man hörte die Kinder schon von Weitem lachen, rennen und sich gegenseitig anfeuern. Das in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Frutigen durchgeführte Sportcamp begeisterte nicht nur die TeilnehmerInnen, sondern auch den Staff. Campleiter Patrick Schneuwly meinte: «Die Infrastruktur mit der sensationellen Halle, die guten Spielmöglichkeiten auf dem Schulareal und auch die Verpflegung boten optimale Rahmenbedingungen. Die Kids waren allesamt nett und anständig zueinander.»

Täglich durften die 5- bis 13-Jährigen zwei verschiedene Sportarten ausprobieren…