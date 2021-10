FUSSBALL Das Frutiger Drittligateam wirkte in der ersten Halbzeit gegen den FC Spiez schläfrig und unkonzentriert. Ein «Erdbeben» in der Kabine wirkte jedoch Wunder. Mit Überzeugung und kämpferischer Leistung verdienten sich die Gäste ihre drei Punkte.

TONI STOLLER

Die Frutiger gingen nach dem Derbysieg gegen Reichenbach mit einer grossen Portion Selbstvertrauen ins nächste Spiel. Da kamen ihnen die auf dem zweitletzten Platz liegenden Spiezer gerade recht. Es wurde jedoch schwieriger als erwartet.

Der FC Spiez überraschte von Beginn weg mit einer kämpferischen Vorstellung. Mit langen Bällen wurden die schnellen Stürmer immer wieder in die Tiefe geschickt. Einige Male scheiterten sie nur knapp am guten Torhüter Dorian Scherz. In der 17. Minute konnte er mit einer Glanzreaktion noch…