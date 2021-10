Läckerli im Oberland

Backen ist nicht mein Ding.

War es nie.

Meine Wähen sehen aus wie verrusste Wagenräder. Und mit meinen Kugelhöpfen kann jeder Fussball spielen.

Das Backdrama liegt in den Genen.

Während ich immerhin noch Hörnli mit Apfelmus (Büchse!) vom Herd wursteln kann, war bei meiner Mutter punkto Kochkunst zero. NULL. Nada.

Man sagt stets: Die Liebe geht durch den Magen. Wen wunderts also, dass mein Vater sein Glück bei andern Pfannen suchte.

Während der Adelbodener-Monate hielt ich mich stets in der Küche von Käthi, Marie oder Lisette auf. Hier loderte schon frühmorgens das Feuer im grossen Gusseisenherd. Und irgendetwas brutzelte stets in den Pfannen: Röschti … Spiegeleier à discretion … und wenns dann ganz hoch kam, wurden «Schenkeli» ins zischende Fett geworfen – dies jedoch…