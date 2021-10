Bereits zum zehnten Mal seit dem Schulaustritt traf sich der 1950er-Jahrgang zu einer Klassenzusammenkunft. 28 aufgestellte Seniorinnen und Senioren versammelten sich letzten Samstag im Kino Rex, um sich die Diashow «Land und Leute in Adelboden» von Pfarrer Hans Schaub anzuschauen. Dieser hat vor etwa 50 Jahren Menschen, Pflanzen und Tiere während der vier Jahreszeiten in eindrücklichen Bildern dokumentiert und mit kundigen Kommentaren versehen. Es braucht schon sehr viel fotografisches Können, Ortswissen und Geduld, um in dieser Region ein derart perfektes Bild von Schneehühnern zu schiessen, wie es Hans Schaub gelungen ist. Für viele Anwesende war es ein besonderes Erlebnis, die vertraute Stimme ihres Pfarrers wieder zu hören, der sie vor 55 Jahren unterrichtet und konfirmiert…