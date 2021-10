Eine Rede von Bundesrat Alain Amherd

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz

Seit Beginn der Pandemie haben wir als Regierung dieses Landes unendliche Stunden damit verbracht, in einer nie dagewesenen Situation den bestmöglichen Weg zu suchen. Nun will ich für einmal die magistrale Maske ablegen und persönlich zu Ihnen sprechen.

Wir wissen, dass viele von Ihnen leiden. Sie leiden nicht bloss an den Veränderungen durch die Pandemie. Sie leiden auch darunter, dass unsere bundesrätlichen Beschlüsse nur Annäherungen an diesen hoffentlich bestmöglichen Weg sind. Wir leiden darunter ebenso.

Wir wissen, dass unsere Massnahmen nicht ganz und gar Sinn machen, sondern meist nur das Ergebnis einer Abwägung von Prioritäten sind. Wir wissen, dass unsere Beschlüsse auch etwas Willkürliches haben,…