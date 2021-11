Letzten Samstagvormittag gab der gemischte Chor Stimmix im Eingang des Hallenbades ein Konzert. Nach einer langen gesanglichen Durststrecke waren Publikum und SängerInnen begeistert.

KATHARINA WITTWER

Statt schwarz gekleidet und mit einem glitzernd türkisfarbigen Foulard traten die SängerInnen in Wintermänteln, Wollmützen und sogar mit Handschuhen auf. Trotz der kühlen Temperaturen genossen letzten Samstagvormittag viele ZuhörerInnen im Eingang zum Hallenbad Aeschi das erste Open-Air-Konzert des gemischten Chors Stimmix. «Die Idee eines Freiluftkonzerts geisterte schon lange in unseren Köpfen herum – jedoch in anderer Form, als es heute stattfindet», meinte Dirigentin Esther Niederer.

Begeistertes Publikum und ebensolche SängerInnen

Gemeinsames Singen war seit Ausbruch der Corona-Pandemie…