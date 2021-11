KEGELN Der Freie Keglerverband Berner Oberland (FKVBO) beendete im November seine letzte diesjährige Unterverbands-Meisterschaft.

«Harder» aus Heimberg gewann die A-Wettkämpfe mit 821,40 Holz. Es war sein sechster Sieg bei den diesjährigen FKVBO-Meisterschaften. In der B-Kategorie setzte sich «Wandersee» aus Innertkirchen mit 792 Holz deutlich gegen «Bäre» aus Süderen durch. «Bäre» und «Wandersee» waren die einzigen B-Kegelklubs, die an der Meisterschaft teilnahmen. Der Kegelklub Enzian aus Frutigen trat – wie bereits bei den vorhergehenden Meisterschaften des FKVBO – als einziger C-Kegelklub an und schaffte 763,60 Holz. Die Ausdauer der Mitglieder macht Enzian zum derzeit leistungsstärksten Klub in seiner Kategorie. Nach acht abgeschlossenen Meisterschaften zählte er am Ende dieses…