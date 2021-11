Mitte November konnte Vreni Järmann aus Diemtigen das Café und Pub Alpenruh wiedereröffnen. Ganz wichtig für sie ist, dass sich bei ihr alle Menschen wohl fühlen können.

KATHRIN JUNGEN

Vreni Järmann ist in einem Restaurant in Aeschi aufgewachsen und hat ihre Servicelehre im Hotel Löwen in Wimmis absolviert. Während ihrer Arbeit in verschiedenen Gastwirtschaftsbetrieben träumte sie immer davon, eines Tages einen eigenen Betrieb führen zu dürfen. Im Spätsommer 2021 erfährt die 49-jährige, dass das Alpenruh Pub in Kandergrund schon seit einiger Zeit geschlossen ist. Sie packt ihre Chance beim Schopf und wird mit dem Besitzerehepaar Wandfluh schnell einig.

Den Befürchtungen aus dem Umfeld, dass doch jetzt eine harte Zeit zum Anfangen sei, begegnet Vreni Järmann mit den Worten «manchmal muss man…