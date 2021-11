VORSCHAU Auf dem Areal des Frutigresort findet vom Montag, 6., bis zum Sonntag, 12. Dezember erstmals ein Weihnachtsmarkt statt. Für die verschiedenen Tage haben sich insgesamt über 30 Aussteller aus der Region angemeldet, sodass es es ein täglich wechselndes Angebot von Genuss, Kunst und Handwerk geben wird. Rund um den Markt sind verschiedene Aktionen geplant. So spielt am Samstag, 11. Dezember, um 18 Uhr die Jugendmusik Frutigen. Ein «Weihnachtszug» lädt bei schönem Wetter zu einer Fahrt durch das Resort und den Markt ein. Ein Höhepunkt wird schliesslich der Besuch des Samichlaus am Sonntag, 12. Dezember, von 13 bis 16 Uhr sein.

Der «Stärnäwäg»-Rundwanderweg mit vielen Laternen und Lichtern entlang der Kander kann von allen Gästen gratis begangen werden. Der mehrheitlich ebene Weg…