Die Evangelische Brass Band Interlaken (EBI) und der Posaunenchor Spiez vereinen ihre Kräfte seit 2013, um ihrem Publikum zweimal im Jahr ein abwechslungsreiches und gehaltvolles Konzertprogramm zu bieten. Unter der Leitung von Walter Liechti haben die MusikantInnen zum Auftakt der Adventszeit einen vielfältigen Mix aus traditioneller und neuerer Musik zusammengestellt. Die Darbietungen laufen unter dem Motto «We have a Gospel».

PRESSEDIENST EBI INTERLAKEN

Konzerte: Samstag, 27. November, 15.30 Uhr, in der Adventkapelle Krattigen; Sonntag, 28. November, 19 Uhr, in der ref. Kirche Spiez; Sonntag, 5. Dezember, 19 Uhr, in der Stadtkirche Unterseen. Covid-Zertifikatspflicht für alle BesucherInnen.