An der Jubiläumsfeier der BNI-Unternehmergruppe Stockhorn in Steffisburg zeigte sich während des ganzen Abends, worum es bei Business Network International (BNI) geht: in Kontakt kommen mit starken Partnern und Kunden sowie Beziehungen pflegen.

Was sie am 23. Juni 2006 um 7 Uhr morgens gemacht haben, wissen Notar Martin Nussbaum und seine Frau Erika, IT-Spezialist Mike McGarty, Treuhänderin Eveline Germann und Goldschmied Ulrich Sollberger noch ganz genau: Zusammen mit weiteren Unternehmern aus den Regionen Thun und Berner Oberland gründeten sie damals in der Alten Reithalle in Thun das Unternehmerteam Stockhorn als zweite BNI-Unternehmergruppe in der Schweiz (heute sind es deren 86). Trotzdem war bei vielen Unternehmern zu Beginn die Skepsis gross gegenüber dieser Form von…