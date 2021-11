Am 27. Mai 1931 erblickte Anni als zweite Tochter der Familie Zahler in der Gwanne ob Reichenbach das Licht der Welt. Sie wuchs zusammen mit ihren Geschwistern in bescheidenen Verhältnissen auf. Die schönste Zeit ihrer Kindheit verbrachte Anni in der Gwanne. Inmitten von Blumenwiesen, Apfelbäumen im rosa-weissen Blütenkleid und natürlich mit dem Birnbaum zum Klettern.

Anni musste schon früh lernen, mit Schicksalsschlägen umzugehen. Für ihre erste grosse Liebe bestellte sie innert Tagen zuerst die Verlobungskarten und dann die Todesanzeige.

Am 4. Dezember 1954 heiratete Anni Fritz Hurni. Dieser Ehe entstammten drei Söhne: Peter, Felix und Fritz Junior. Dank gezielter Familienplanung hatten der älteste und der jüngste der drei Buben am selben Tag Geburtstag.

Der Monat Dezember war für Anni…