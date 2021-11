FUSSBALL Die B-Junioren FC Frutigen / FC Reichenbach holten sich in der Promotionsgruppe bereits zwei Runden vor Schluss den Herbstmeistertitel und stiegen damit in die höchste Juniorenliga der Schweiz (Youth League B) auf. Mit neun Siegen in neun Spielen und einem Torverhältnis von 51:9 waren die Spieler des Trainergespanns Charly Hurni und Jan Schmid bisher eine Klasse für sich. Mit der Qualifikation für den Achtelfinal im Berner Cup hat das Team ein weiteres «heisses Eisen» im Feuer. Dort werden sie im Frühling auf den FC Goldstern treffen und alles daran setzen, auch diesen Titel zu holen.

TONI STOLLER