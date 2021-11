Der Film «Fair Traders» zeigt die Geschichte dreier Menschen, die ihr Leben umkrempelten, um ein nachhaltiges Projekt zu verwirklichen. In Frutigen wurde Regisseur Nino Jacusso online zugeschaltet.

Regisseur Nino Jacusso eröffnete den Filmabend am Freitag in Frutigen mit einer Einführung in seine Arbeit. Verena Rohr leitete das Interview mit ihm. Er wollte mit dem Film aufzeigen, dass auch ungewohnte Lebensformen möglich sind. Die vorgestellten Projekte sind nicht gewinnorientiert ausgerichtet, sondern an einer Zunahme der Lebensqualität für alle Beteiligten. Der Regisseur liess unter anderem Patrick Hohmann, Biobaumwollproduzent in Tansania, auf sein Werk zurückblicken. Er konnte seine Biobaumwolle über die Marke naturaline von Coop vermarkten. Ihm sei wichtig, dass alle Beteiligten…