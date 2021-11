Ein Riesen-Ahornblatt

War es der nasse Juli oder der feuchtwarme Sommer, der dazu führte, dass solch grosse Blätter an einem Bergahorn in Nähe der Steinigen Brücke in Adelboden wuchsen? An seiner breitesten Stelle misst das abgebildete Exemplar 40 cm. Im Allgemeinen konnte man feststellen, dass die Bäume in diesem Jahr sehr stark gewachsen sind.

FRITZ INNIGER