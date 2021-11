Hohen Geburtstag gefeiert

Am 26. November feierte Ida Sieber ihren 100. Geburtstag. Die geistig rüstige Seniorin erfreut sich guter Gesundheit und führt an der Tellenfeldstrasse 18 in Frutigen nach wie vor ihren eigenen Haushalt. Vertreter der Gemeinde gratulierten ihr mit einem Blumenstrauss und einem Präsent.

TEXT REDAKTION / BILD GEMEINDE FRUTIGEN