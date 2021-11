Sternstunden in Adelboden

Festliche Advents- und Weihnachtsstimmung erwartete die BesucherInnen bei Wilhelm Blumen in Adelboden. Barbara und Beat Wilhelm haben mit ihrem Team das Ladenlokal mit ihren Kreationen verzaubert. Dezent mit Sternen dekorierte Tannzapfenkränze und reichhaltige Adventsarrangements brachten die Anwesenden in Feststimmung. Vergessen war das trübe Wetter draussen. Traditionelles Rot und Gold, aber auch Rosa, Weiss und Silber verbunden mit frischen Blumen und Kerzen: Die Vielfalt brachte die Kundinnen und Kunden zum Staunen und manch eine oder einer fragte sich: Wo nehmen sie immer wieder die Ideen her?

TEXT / BILD MONIKA INGOLD