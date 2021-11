EISHOCKEY Der EHC Kandersteg I konnte mit dem Gruppenfavoriten SC Freimettigen über weite Strecken mithalten, musste sich letztlich aber doch (zu) deutlich geschlagen geben.

In den letzten Trainings war noch einmal der Fokus auf eine kompakte und solide Defensive gelegt worden. Dies konnte die Mannschaft von André Augstburger und Markus Fankhauser letzten Donnerstag in den ersten 20 Spielminuten gut umsetzen. Gegen einen starken Gegner liessen die Kandersteger wenig zu und konnten selbst einige Abschlüsse verbuchen. Ohne Tore ging man schliesslich in die erste Pause.

Schwache zehn Minuten

Auch der Start in die zweite Periode gelang den Einheimischen gut. Sie standen vorerst kompakt. Leider folgte zwischen der 26. und der 36. Spielminute eine fatale Phase. Der Gegner wurde in der…