Den eigenen Körper als Werkzeug fürs Theaterspielen zu erleben – mit dieser Absicht veranstalteten Nathalie Trachsel und Rolf Schoch am letzten Wochenende einen Workshop für die angehenden SchauspielerInnen des Freilichtspiels «Agnes von der Tellenburg».

In zwei Gruppen, die eine am Samstagund die andere am Sonntagnachmittag, fanden sich etwa 50 interessierte SchauspielerInnen im Foyer der Turnhalle Widi ein. Nachdem von allen ein Porträt erstellt worden war und OK-Präsident Faustus Furrer sie begrüsst hatte, eröffneten Nathalie Trachsel und Rolf Schoch, beides professionelle Theaterschaffende, den Workshop (siehe Kasten rechts).

Erstes Herantasten an die Körpersprache

«Wir wollen ein Toptheater im nächsten Sommer.» Mit diesen Worten gab Rolf Schoch die Absicht und das weitere Vorgehen…