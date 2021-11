Am vergangenen Freitag konnte die «Kommission Anlässe» des Fussballclubs Frutigen nach einjährigem Unterbruch wieder den beliebten FC-Jass durchführen. Unter Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Regeln fanden sich immerhin noch 24 TeilnehmerInnen im vereinsinternen Klubhaus ein. Nach einem feinen Nachtessen ging es dann recht schnell zur Sache. In sechs Runden zu acht Spielen wurde im Schiebermodus um Punkte gespielt. Mit 150 Zählern Vorsprung siegte Seniorentrainer Thomas Burri deutlich vor Thomas Reichen und Peter Schmid. Verlierer gab es an diesem Abend keine. Am Ende durften alle mit einem grossen Stück Fleisch nach Hause gehen.

TONI STOLLER

Ranglistenauszug: 1. Thomas Burri, 4339 Punkte, 2. Thomas Reichen, 4189, 3. Peter Schmid, 4144, 4. Mischa Hodel, 4074, 6. Dominik Baumann,…