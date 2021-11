Letzten Freitag fand die Hauptversammlung des Skiclubs statt. An seiner ersten HV als Präsident führte Peter Josi souverän durch alle Geschäfte – und konnte unter anderem von erfolgreichen Junioren berichten.

Rund 3300 Stunden wurden die gut 100 Kinder in den Disziplinen Alpin und Nordisch von den JO-Trainern beschäftigt, erfuhren die anwesenden Mitglieder des SC Adelboden am Freitag. An den Rennen ab März 2021 seien denn auch einige Früchte der unermüdlichen Arbeit geerntet worden. Dass die beiden Junioren Niklas Trummer und Nils Bircher neu in den Kadern des nationalen Swiss-Ski-Nachwuchses aufgenommen wurden, unterstreiche die gute Arbeit, die geleistet werde.

Neue Sponsoren, neuer Bus – und ein Mitgliederrückgang

Die hohen Aufwendungen für den Skinachwuchs konnte der Vorstand in den…