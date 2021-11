BERUFSWELT Kürzlich durfte Mario Bühler die Auszeichnung für die schweizweit beste Gesamtnote an der Abschlussprüfung als Spezialist Printmedienverarbeitung entgegennehmen. Er blickt auf eine intensive Zeit zurück.

KATHARINA WITTWER

Mario Bühler lernte einst Automechaniker. Seit gut 20 Jahren arbeitet er bei EGGER Print und Dialog in Frutigen. Zuerst als Chauffeur, später wechselte er in die Druck- und Weiterverarbeitung und leitet seit mehreren Jahren die gesamte Abteilung. «Ich wollte eine Weiterbildung machen, war aber unschlüssig, mit welchem Schwerpunkt», erzählt er. Die im selben Betrieb tätige Printmedienverarbeiterin, Stephanie Baumann, überredete ihn, gleichzeitig mit ihr die Weiterbildung zum Spezialisten Printmedienverarbeitung EFA (eidg. Fachausweis) in Angriff zu…