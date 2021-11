SCHIESSEN Gleich drei grosse Events wurden letztes Wochenende bei der Schiessanlage Guntelsey ausgetragen. Am Samstag fanden der Final von Jugend und Veteranen sowie der Final von Jung und Alt statt. Am Sonntag wurden dann die Schweizermeister in der Sektionsmeisterschaft ermittelt.

MARCEL MARMET

Seit 1998 führt der Verband Schweizerischer Schützenveteranen (VSSV) den Schweizerischen Junioren- und Veteranen-Einzelfinal (JU+VE) durch. Mit diesem Anlass beweist der VSSV sein Engagement gemäss der Inschrift auf seiner ersten Verbandsfahne von 1904: «Den Alten – die Jungen». Aus dem Berner Oberland qualifizierten sich über 60 Jugendliche und Veteranen für diesen Final, von denen zehn aus dem Amt Frutigen stammen. Beat Hänni vom Schützenverein Frutigen erhielt bei den Veteranen in der…