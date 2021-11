OBERLAND An der ausserordentlichen und letzten Mitgliederversammlung von BEO HOLZ durfte die Gemeinde Aeschi das Label «Schweizer Holz» für das Primarschulhaus entgegennehmen. Ferner wurde das Reglement der neuen Organisation Lignum Bern genehmigt.

Es war ein weiterer Meilenstein, der an der ausserordentlichen Mitgliederversammlung von BEO HOLZ in Aeschi traktandiert war. Nach der denkwürdigen Versammlung im Frühsommer 2021 mit der umfassenden Statutenänderung für die neue Organisation Lignum Holzwirtschaft Bern wurde mit der Genehmigung des Geschäftsreglementes die Grundlage für den Start am 1. Januar 2022 gelegt. Alle Beschlüsse fielen einstimmig.

Mit der neuen Organisation werden Regionalgruppen gebildet, welche die Arbeitsgruppe BEO HOLZ ablösen. Ab Januar werden die Tätigkeiten von…