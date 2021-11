VELOSPORT An der dritten Ausgabe des «Schwandirides» in Reichenbach nahmen 35 Biker teil, darunter auch Marc Schneider aus Emdthal. Es galt, einen Rundkurs von 1200 Metern mit diversen Hindernissen in 45 Minuten so oft wie möglich zu absolvieren. Neu war dieses Jahr der «Kids Ride». GALERIE

MICHAEL SCHINNERLING

Die Teilnehmer standen etwas abseits vom Start und warteten auf das «Go» des Speakers. Zuvor hatten sie ihre Bikes am Start abgelegt. Weil nichts normal ist beim «Schwandiride», kamen die Helfer des OK-Chefs Michael Wandfluh und vertauschten heimlich die Velos. Nichts war mehr an seinem Platz, als die Equipe fertig war. Dann endlich fiel der Startschuss und die Sportler rannten im «Le Mans»- Stil zu ihren Velos, die sie erst einmal suchen mussten. Mittendrin war Marc Schneider aus…