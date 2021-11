EISHOCKEY Beim Auswärtsspiel am Samstag gegen Sion musste sich die erste Mannschaft des EHC Adelboden deutlich geschlagen geben.

Von Beginn weg setzten die Sittener die Adelbodner stark unter Druck und gingen in der Startphase verdient mit 2:0 in Führung. Erst durch den Anschlusstreffer in Unterzahl, den die Lysser «Leihgabe» Janis Schmid erzielte, fanden die Engstligtaler ins Spiel. Dieses Aufbäumen wurde aber durch ein glückliches Tor seitens der Walliser kurz vor der ersten Drittelspause zum 3:1 abrupt gebremst.

Schranz zog alle Register

Im zweiten Drittel waren die Bergler bemüht, eine Reaktion zu zeigen. Doch sie verpassten es, ihr Spiel dem Gegner anzupassen oder es ihm gar aufzuzwingen. Man lief zu oft ins Konter-Messer, vernachlässigte die sonst zuverlässige Defensive – und Sion…