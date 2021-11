Wenn in Dörfern und Städten wieder die Weihnachtsbeleuchtungen montiert werden und die Weihnachtsmärkte starten, fröne ich einem besonderen Hobby. Als Religionswissenschaftler habe ich mich vor Jahren mit einem spannenden Thema beschäftigt: Das Bild des «Santa Claus» in den USA. Heute ist das ein ziemlich dicker, freundlicher alter Mann mit weissem Bart und roten Bäckchen. Was aber weniger bekannt ist: Diese Vorstellung vom Santa Claus ist viel weniger alt, als man meint. Sie wurde 1931 als Werbefigur des Getränkekonzerns Coca Cola ins Leben gerufen.

Viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, dass es zum Thema Weihnachtsfest konkurrierende Vorstellungen in E uropa und in den USA gibt: Die schweizerische Entsprechung zum Weihnachtsmann ist der Samichlaus. Aber der hat ja mit Weihnachten…