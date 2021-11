Der schonende Umgang mit den natürlichen Ressourcen ist ein ständiger Begleiter in unserem Alltag. So beschäftigten sich auch die Fünft- und Sechstklässler der Schule Widi eine Woche lang mit dieser Thematik. Der Ausflug in die ARA Thunersee war das Highlight der Woche. GALERIE

BARBARA WILLEN

«Wäh!», «Gruusig!!», «Das stinkt!!!»: Das sind wohl normale Reaktionen, wenn es um das Thema Abfall geht. Aber dass dieses Thema ganz viele interessante Aspekte aufzuweisen hat, lernten die Widi-SchülerInnen der fünften und sechsten Klassen in ihrer Projektwoche.

Mit einer grossen Abfallsammelaktion starteten die SchülerInnen in die Woche. Die über 100 Kinder sammelten in fünf verschiedenen Zonen rund um Frutigen herum. «Wir fanden ein kaputtes Velo in einem Gebüsch nahe dem Bahnhof», erzählte ein…