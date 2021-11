SCHWINGEN Kaum ist die Saison vorbei, da hat bereits das Vorbereitungstraining für die nächste wieder begonnen – Zeit also für einen Rückblick aus Frutigländer Sicht.

WERNER FRATTINI

Als erfolgreichster Kranzsammler stand in der vergangenen Saison Jan Wittwer im Einsatz. Der talentierte Turnerschwinger setzte bereits am ersten Kranzfest, dem Stoos-Schwinget, an dem er als Gast die Berner Farben vertrat, ein Ausrufezeichen. Mit einem Sieg gegen einen der stärksten Innerschweizer, Sven Schurtenberger, verdiente sich Wittwer seinen ersten Bergkranz. Mit weiteren Kränzen am Bernisch-Kantonalen sowie an vier Gauverbandsfesten führt er die interne Rangliste der Kandertaler Schwinger an. Aufgrund seiner Erfolge hat Jan Wittwer mit der Garage Kröpfli GmbH einen Sponsoringvertrag abgeschlossen und…