Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie fassten die Adelbodner dank eines harten Kampfes wieder Tritt. Die Gäste starteten am Samstag engagiert ins Spiel gegen Delémont und nahmen sofort die Zügel in die Hand. Sie dominierten, konnten aber lange keine ihrer zahlreichen Chancen in Tore ummünzen.

Nach dem guten Beginn im Auswärts-In der 49. Spielminute und nach insgespiel gegen Delémont hatten die Engstsamt fünf torlosen Dritteln erlöste Nico ligtaler auch im zweiten Drittel mehr Schmid die Bergler nach schöner Vorar-Spielanteile. Sie liessen jedoch mehr beit von Yorick Wandfluh. Der Bann war Möglichkeiten für den Gegener zu. Auf gebrochen, und sowohl Sandro Inniger der einen Seite scheiterte der sonst so als auch Sandro Brechbühl konnten die treffsichere Topscorer Dario Kropf vor Partie…