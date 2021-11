VORSCHAU Der Frutiger Martin Ruprecht bestieg im Verlaufe von sechs Jahren alle Viertausender der Schweiz. Mit eindrücklichen Bildern berichtet er am 1. Dezember im Schulzentrum Widi über seine Erlebnisse auf den höchsten Bergen unserer Heimat.

PRESSEDIENST VHS FRUTIGLAND

Vortrag: Mittwoch, 1. Dezember, um 19.45 Uhr in der Aula, Schulzentrum Widi, 3714 Frutigen (Eingang Schulhausstrasse). Eintritt 10 Franken, Covid-Zertifikat und Personalausweis erforderlich.

Anmeldung an: Volkshochschule Frutigland, info@vhs-frutigland.ch oder an Brigitte Klopfenstein, Bühlermatte 2, 3703 Aeschi, 033 650 98 02.