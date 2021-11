Einst wurde er als angeblicher Kinderdieb gejagt, heute ist der Bartgeier hierzulande wieder heimisch. Auch der Gänsegeier könnte sich bald wieder ansiedeln. Beide Vogelarten interessieren sich ausschliesslich für Aas.

In letzter Zeit werden im Alpenraum immer häufiger Beobachtungen von hoch über den Alpengipfeln kreisenden Riesenvögeln – von Geiern – gemacht. Es sind dies in erster Linie Bartgeier, die dank eines immer noch laufenden Wiederansiedlungsprojekts in den Schweizer Alpen wieder heimisch sind. Ferner fliegen seit ein paar Jahren immer wieder Gänsegeier ein, die als Jungvögel aus den französischen Alpen und den Pyrenäen «ausgewandert» sind und sich hier einige Zeit aufhalten, bevor sie im Spätsommer / Herbst weiterziehen. So ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie auch…