CURLING Nach einem Jahr «Zwangspause» konnte der Curling Club Adelboden in diesem Jahr wieder während drei Wochen sein traditionelles Grümpelturnier durchführen.

Eingeladen waren alle Curlingbegeisterten – und solche, die es noch werden möchten. Die zehn gemeldeten Teams kämpften in drei Spielen um jeden Stein. Wie bei einem Grümpelturnier üblich, stand der Spass auf dem Eis und beim anschliessenden gemeinsamen Apéro im Curling-Beizli im Vordergrund.

Als Sieger des Turniers ging das Team «Curlingkoller» hervor, das jedes seiner drei Spiele souverän gewonnen hatte.

ANDREA HARI, CURLING CLUB ADELBODEN

Rangliste:

1. Curlingkoller; 2. Pädels Powertruppe; 3. Germann Spezial; 4. Eine fählt no; 5. Pinot Noir und No Drama Lama; 7. Die Gälbe; 8. Cherries of the Day; 9. BAAG, 10. Dachstock.