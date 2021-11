Die Kosten für das neue Kraftwerk fielen deutlich tiefer aus als budgetiert, obwohl keine Subventionen ausgerichtet wurden. Die Investitionstätigkeit geht weiter, wie an der HV der Wasserversorgungsgenossenschaft zu erfahren war.

Trotz der aktuell gültigen Corona-Massnahmen konnte die diesjährige Hauptversammlung der Wasserversorgungsgenossenschaft Frutigen wie geplant am 1. November abgehalten werden. Der Präsident Ueli Schneider begrüsste immerhin 19 Anwesende. Er vermittelte den GenossenschafterInnen einen interessanten Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr, in dem vor allem die Fertigstellung des neuen Grundwasserpumpwerks in der Oey Kanderbrück den Vorstand beschäftigt hatte. Er führte auch aus, dass die Wetterkapriolen die Wassermengen nur beschränkt beeinflusst und vor allem…