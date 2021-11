SCHIESSEN Bei einem feinen Nachtessen am Schlussabend im Restaurant Bahnhof in Reichenbach machten die Mitglieder der Kleinkaliberschützen Faltschen am 13. November einen kurzen Rückblick auf die letzte Schiesssaison. Beim Ausschiesset gewann der Präsident Ruedi Zahler sowohl den Fleisch- wie auch den Glücksstich. Sieger der Jahresmeisterschaft wurde Hansueli Mosimann vor Ruedi Zahler, während Andreas Roth vor Peter Teuscher die Kniendmeisterschaft gewann.

Auszug aus den Ranglisten:

Ausschiesset: Fleischstich: 1. Ruedi Zahler, 1460; 2. Jürg Bühler, 1450; 3. Jakob Bühler, 1447; 4. Hansueli Mosimann, 1445; 5. Urs Wäfler, 1443; 6. Alfred Zahler, 1441. Glücksstich: 1. Ruedi Zahler 9; 2. Peter Teuscher, 11; 3. Jakob Bühler, 13.

Jahresmeisterschaft: 1. Hansueli Mosimann, 1142; 2. Ruedi Zahler,…