Nach zwei Jahren Unterbruch konnte die Hauptversammlung der Schwingersektion Frutigen erneut ordnungsgemäss und unter den üblichen Auflagen des BAG durchgeführt werden. Nach dem Verlesen der verschiedenen Jahresberichte genehmigte die Versammlung den ausgewiesenen Gewinn der Sektion.

Aus beruflichen Gründen hat Cristian Locher nach neun Jahren Vorstandsarbeit seine Demission eingereicht. Er weilte an diesem Abend mit dem Damen-Speed-Team von Swiss-Ski in Lake Louise, Kanada. Die Versammlung schenkte ihm dankend und mit grossem Applaus die Freimitgliedschaft der Sektion. OK-Präsident Hans Germann orientierte kurz über den Stand der Arbeiten fürs Oberländische Schwingfest vom 7. bis 9. Juli 2023 auf dem Widi. Im Anschluss an die Versammlung wurde allen ein schmackhaftes Nachtessen…