CURLING Nach der letztjährigen coronabedingten Absage konnte dieses Jahr die 10. Austragung des Adelbodner Damenturniers stattfinden. 14 Teams fanden zu diesem Jubiläumsanlass in der Freizeitund Sportarena zusammen und durften sich an Überraschungen wie einem selbstgemachten Wachstuch erfreuen. Während drei Partien lieferten sich die 56 Spielerinnen aus den Regionen Berner Oberland, Bern, Solothurn und Basel spannende Kämpfe. Neben dem Eis wurde im neu eröffneten «Club-Beizli» das Beisammensein genossen, es wurde geplaudert und gegessen. Natürlich durfte nach dem zweiten Spiel die obligate Stärkung am reichhaltigen Dessertbuffet nicht fehlen.

Das Team CC Thun Regio mit Sandra Born, Karin Durtschi, Sandra Zaugg und Johanna Oetterli konnte drei Siege verbuchen und durfte sich am Schluss…