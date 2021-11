WINTERSPORT Frau Holle war zwar noch nicht übermässig fleissig, dafür das Beschneiungsteam umso mehr: Bei kalten Temperaturen und topmotiviert durch die spektakuläre Ankunft des neuen PistenBullys 600 Polar W konnte in den letzten Tagen genug technischer Schnee produziert werden, um eine perfekt präparierte Piste anbieten zu können. Bereits am kommenden Samstag, 13. November, um 8.30 Uhr starten die Elsigenalpbahnen deshalb durchgehend in die Wintersaison 2021 / 22. Die Luftseilbahn transportiert die Schneehungrigen, Skiverrückten, Snowboardbegeisterten und Neugierigen auf die Elsigenalp. Dort lädt das Berghaus zum gemütlichen Verweilen ein, während der Nachwuchs in Sichtweite das Können des letzten Winters auffrischen kann. Der Bügellift bringt die fortgeschrittenen Schneesportler in…