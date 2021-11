Keine «Freude herrscht»

Nun ist es also soweit, auch die Post Kandersteg wird geschlossen. Diese Tatsache löst nicht nur beim Schreibenden ein Kopfschütteln aus. Es ist ein weiterer Verlust, mit Stellenabbau, den das Dorf zu tragen hat. Die Corona-Situation hat sicher entscheidend zu diesem Entschluss beigetragen. Wie sieht es aber nach der Corona-Pandemie aus, wenn während den Sommermonaten tausende Pfadfinder unser Dorf bevölkern? Wie gut wird die BLS am Bahnhof in die Bresche springen können?

Als Postfachinhaber haben wir den ersten «Chlapf» bereits erhalten. Seinerzeit wurde uns die Benützung eines Postfachs sozusagen angeraten und die Benützung war während Jahrzehnten gratis. Mit der Verlegung an den Bahnhof werden nun zum Teil massive Gebühren verlangt, was viele Postfachkunden dazu…