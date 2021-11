Bereits als Neunjährige träumte die Scharnachtalerin Isabelle (Isa) Hostettler von einem Leben beim Zirkus. Heute, 17 Jahre später, wohnt sie zusammen mit «ihrem» Clown in einem selbstgebauten Wagen, geht mit dem Zirkus Stey auf Tournee und baut ihr eigenes Winter-Varieté auf.

KEREM S. MAURER

Isabelles Traum erwachte, als sie mit neun Jahren zum ersten Mal an der Kinderwoche des Circus Harlekin im Wallis teilnehmen durfte. Organisiert wurde diese von ihrer damaligen Lehrerin Nicole Pichler, der Tochter von Harlekin-Direktor Pedro. Von da an wusste die kleine Isa: «Der Zirkus ist meine Welt!» Heute lebt sie seit bereits drei Jahren mit ihrem Lebensgefährten, dem bekannten Clown Luc, während der Tournee in einem selbstgebauten Zirkuswagen – und das, obwohl Isa als Kind panische Angst vor…