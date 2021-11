FUSSBALL Die Frutiger Drittligisten mussten am Sonntag beim FC Konolfingen als Verlierer vom Platz gehen – und zwar wieder nach einem späten Gegentreffer. Mit der dritten Niederlage in Serie rutscht das Team auf den fünften Tabellenplatz zurück.

TONI STOLLER

Verhext, Pech oder fehlende Konzentration? In den letzten drei Partien mussten die Frutiger jeweils in den Schlussminuten eine Niederlage einstecken – gegen Oberdiessbach (89.), Dürrenast (90. + 5) und nun auch gegen Konolfingen (90. + 3). Das Trainergespann Fuchs / Glauser muss sich über diese Punktverluste ärgern. Bis drei Spiele vor Ende der Vorrunde waren die Frutiger noch auf Tuchfühlung mit dem Leader FC Dürrenast. Nun überwintern sie wegen der «Aussetzer» in der Nachspielzeit mit zehn Punkten Rückstand auf dem fünften…