Wär bisch, was machsch?

Kennen Sie das auch, dass Sie an einem Anlass beim Smalltalk nach Ihrer Tätigkeit, Ihrem Beruf gefragt werden? Oder fragen Sie das selbst? Ich jedenfalls stelle diese Frage. Es ist einerseits ein ganz einfaches Thema, um mit einer unbekannten Person ins Gespräch zu kommen. Andererseits ist es für mich immer wieder spannend, etwas Neues zu erfahren und in andere Welten einzutauchen. So finde ich es äusserst interessant, von den unterschiedlichen Arbeiten, Themen, Problemen, Herausforderungen sowie von den schönen Dingen einer mir unbekannten Arbeitswelt zu erfahren. So kann ich nebenbei meinen Horizont erweitern und über meinen Tellerrand hinausblicken.

Wir definieren uns zum Teil über unsere Tätigkeit, über unseren Beruf und sind hoffentlich auch stolz auf unsere…