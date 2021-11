Um herausragende Beispiele der Baukultur zu würdigen, verleiht die Stiftung Auszeichnung Berner Baukultur seit 1989 regelmässig den Atuprix. Von den 88 in diesem Jahr eingereichten Projekten haben es 13 in die engere Auswahl geschafft – und sechs haben letztlich den Preis erhalten.

Unter den ausgezeichneten Bauprojekten befindet sich auch das Adelbodner Gruebibad, das 2019 saniert worden ist. Als «herausragend» wird unter anderem die Farbgebung der Anlage beschrieben. «Garderobengebäude, vorgelagertes Becken, Musikpavillon, Laubengang und Kinderbecken ergeben ein präzises Gesamtes in einem dafür präzise modellierten Gelände», heisst es ausserdem auf der Website der Stiftung. Die Sanierung sei eine Reise in die Vergangenheit, genauer gesagt in die 1930er-Jahre, gewesen. «Schicht für…