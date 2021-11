IM FARBTOPF GERÜHRT

Das weisse Kreuz auf rotem Grund ist unverkennbar das Symbol der Schweiz. Für viele ist es ein Zeichen der Heimat, für andere der Schweizer Qualität. Tatsache ist, dass vor vielen Häusern die rot-weisse Fahne im Wind flattert.

Erstaunlich ist, dass die weltweit einmalige quadratische Form der Landesfahne erst 2013 vom Bundesrat in einem Gesetz geregelt worden ist. Denn einigermassen sicher belegt ist, dass 1444 in der Schlacht von St. Jakob an der Birs das erste Mal ein Fähnlein mit weissem Kreuz auf rotem Grund als Zeichen der Verbundenheit mehrerer Kantone vorangetragen wurde. Seit 1889 waren zumindest die Dimensionen des Kreuzes festgelegt. Die Farbe wurde lange martialisch als Blutrot beschrieben, später als Scharlachrot und heute leider wenig emotional als…