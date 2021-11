KEIN BOCK?

Adelboden und Zermatt haben einiges gemeinsam. Die Berge natürlich, wobei man ehrlicherweise zugeben muss, dass der Zermatter Hausberg etwas bekannter ist als Tschenten, Lohner und Wildstrubel. Dasselbe gilt übrigens für den Tourismus oder das Musikfestival im September – auch diese Parallelen sind in Zermatt jeweils ein paar Nummern grösser.

Verbunden sind die beiden Orte auch durch ein gemeinsames Postkarten-Motiv: den Steinbock-Brunnen. Und wenigstens hier hatte Adelboden die Nase vorn! Denn in Zermatt steht der bronzene Steinbock nicht etwa auf dem Hauptplatz vor der Pfarrkirche, nein, man hat ihn in eine Seitengasse verbannt. Dort, quasi im Vorgarten eines Hotels, ersteigt er müde den steinernen Brunnenrand, als sei er auf Wassersuche. Was ja irgendwie auch kein Wunder…