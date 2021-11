ZU DEUTSCH

Das Schöne am Ausgewandertsein ist: Man lernt ständig was dazu, wenn auch manchmal unfreiwillig. Als ich während eines Radiopraktikums den Fehler machte, am Telefon direkt nach der Begrüssung den Grund meines Anrufs zu verraten, wurde ich hinterher von meinem Lehrmeister zurechtgewiesen: «Das war jetzt aber sehr deutsch von dir.» In der Schweiz müsse man immer erst ein wenig plaudern, bevor man zur Sache komme. Alles andere wirke unhöflich. Seitdem versuche ich stets, irgendeinen Zwischensatz einzubauen – und sei es etwas noch so Sinnloses wie «darf ich Sie kurz stören?» (was soll man darauf schon antworten, nachdem man den Hörer ja offensichtlich abgenommen hat?).

Eine weitere Lektion für mich: Wer die gleiche Sprache spricht, spricht nicht immer die gleiche Sprache. So wurde…