Vor 100 Jahren wurde das Insulin entdeckt.

Ein kanadisches Forscherteam rund um Frederick Banting und Charles Best konnte Mitte November 1921 erstmals Insulin aus den Bauchspeichel drüsen tierischer Föten isolieren. Schon ein Jahr später begann in Kanada die industrielle Insulinherstellung – ein Meilenstein in der Behandlung von Diabetes.

frutiglaender.ch