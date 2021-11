Fussball

FC Frutigen

3. Liga: Konolfingen – Frutigen 1:0

Y-League A: Burgdorf – Frutigen 0:1

Junioren B: Frutigen/R'bach – Interlaken 3:2

Junioren C: Dürrenast – Frutigen a 3:4

Junioren D: Frutigen a – Spiez a 4:5

Dürrenast b – Frutigen b 1:2

Dürrenast c – Frutigen c 2:4

Juniorinnen FF-15 Frutigen a – Länggasse 4:2

Frutigen b – Steffisburg 3:4

FC Reichenbach

3. Liga: Reichenbach – Allmendingen 2:5

Junioren B: Reichenbach/Frut. – Interlaken 4:0

Junioren C: Reichenbach – Sarina 3:3

Junioren D: Reichenbach – Lerchenfeld 3:7

Eishockey

EHC Adelboden 1. Liga: Adelboden – Univ. Neuchâtel 1:3

3. Liga: Belp – Adelboden 7:6

U20-A: Adelboden – Bern 96 4:6

U17-A: NWB Blue – Adelboden 4:5

U15-A: Adelboden – Wisle 14:2

Unihockey

UHT Tornados Frutigen

Damen 3. Liga: Frutigen – Zulgtal 5:7

Herren 2. Liga: Frutigen –…