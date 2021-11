EISHOCKEY Gleich zweimal in Folge muss Adelboden gegen Jurassier Teams antreten. Im ersten Spiel am Sonntag gingen die Engstligtaler als Sieger vom Eisfeld.

Aufgrund der zeitlich dicht aufeinander folgenden Spiele in der Westschweiz – am Sonntag gegen den HC Vallée de Joux und am Dienstag gegen den HC Franches-Montagnes – hat sich der EHCA für ein kleines Trainingslager im Vallée de Joux entschieden. Am Sonntagmorgen machte sich das Team auf den Weg und traf kurz nach dem Mittag im Centre Sportif ein. Nach dem Mittagessen begann jeder individuell für sich die Matchvorbereitung. Die lange Carfahrt ist im Normalfall eher ein Nachteil für die Gastmannschaft, doch mit der früheren Anreise und dem freien Nachmittag konnte dieser Nachteil umgangen werden.

Von Beginn an motiviert

Die Adelbodner…